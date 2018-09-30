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إندونيسيا تشيع مراقبا جويا ضحى بحياته لإنقاذ طائرة

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إندونيسيا تشيع مراقبا جويا ضحى بحياته لإنقاذ طائرة
twitter.com/AirNav_Official
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جرى في إندونيسيا تشييع جثمان مراقب حركة جوية شجاع ثبت في مكان عمله حتى إقلاع طائرة تقل مئات الركاب حين بدأت الهزات الأرضية وتلاها زلزال مدمر في جزيرة سولاويزي بإندونيسيا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، أن الشاب أنطونيوس جوناوان أجونغ كان مناوبا في مكان عمله داخل مطار Palu's Mutiara SIS Al-Jufrie في جزيرة سولاويزي يوم 28 سبتمبر حين وقع الزلزال.

وعندما بدأت الهزات الأولى التي بلغت 6.1 درجة، رفض أجونغ مغادرة برج المراقبة مع جميع زملائه، حتى تمكنت الطائرة التابعة لشركة Batik Air، التي كانت تستعد للإقلاع وعلى متنها مئات الأشخاص، من مغادرة أرض المطار.

وأضافت الصحيفة، أن الشاب سارع بعد أن تأكد أن الطائرة غادرت، إلى مغادرة برج المراقبة الذي بدأ بالانهيار حين بلغت الهزات 7.4 درجة.

وأوضحت أن الطريق الوحيدة أمام مراقب حركة الطائرات هي القفز من ارتفاع الطابق الرابع، ونتيجة ذلك فقد أصيب بكسور مختلفة .

وقد حصل أجونغ على الإسعافات الأولية في أقرب مستشفى، وبالرغم من ذلك فقد فارق الحياة أثناء انتظار وصول المروحية، التي كان من المفترض أن تنقله إلى مستشفى مزود بمعدات حديثة.

وتشير الصحيفة إلى أن أجونغ توفي قبيل عيد ميلاه الثاني والعشرين بشهر واحد.

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المصدر: نوفوستي

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