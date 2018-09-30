روسيا قادرة على مراقبة حركة الطيران في إسرائيل والسعودية وأوروبا

قالت وسائل إعلام غربية إن أنظمة الدفاع والمراقبة، التي تعتزم روسيا إرسالها إلى سوريا ستكون قادرة على مراقبة حركات الطيران في إسرائيل والسعودية وكذلك في أوروبا.

واستندت صحيفة "نيوز ويك" إلى تصريحات النائب الأول لمجمع "تقنيات الراديو الإلكترونية" الروسي، فلاديمير ميخييف، حول إرسال منظومات إلى سوريا قادرة على التصدي لأسلحة عالية الدقة وقنابل موجهة وصواريخ، وكذلك نظام تعطيل إدارة الطيران والسفن.

وقال ميخييف: "نحن سنكون على علم ليس فقط أن أحدهم حلق في المنطقة ولكن أيضا سنعلم ما إذا كان توجد طائرة تستعد للإقلاع من أي مطار عسكري على أراضي إسرائيل والسعودية وأوروبا".

كما أشار ممثل الشركة الروسية إلى أن موسكو ستعزز دفاعها بنظام الستار الدخاني الذي يجعل الطائرات غير مرئية للصواريخ.

وتعمل روسيا على تعزيز منظومات الدفاع الجوي في سوريا بعد مأساة "إيل-20"، التي أسقطت بسبب أخطاء ارتكبها طيارون إسرائيليون أثناء قصفهم للأراضي السورية، وقررت موسكو إرسال منظومة "إس-300" للدفاع الجوي وأنظمة دفاعية أخرى، إلى سوريا لتعزيز أمن العسكريين هناك.

المصدر: وكالات