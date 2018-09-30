إعصار "ترامي" يجبر ملايين اليابانيين على إخلاء منازلهم

وجهت السلطات اليابانية نداء إلى أكثر من 4.3 ملايين شخص بإخلاء منازلهم ومغادرة المناطق التي يقطنون بها بسبب إعصار "ترامي".

وقالت قناة "NHK" التلفزيونية، نقلا عن وكالة الرصد الجوي اليابانية إن الإعصار وصل إلى غربي جزيرة هونشو، وبلغ الضغط في مركز الإعصار 950 هكتوباسكال، وسرعة الرياح تتراوح بين 45 و60 مترا في الثانية.

وصنف خبراء الرصد الجوي الإعصار بأنه "قوي للغاية"، محذرا من إمكانية أن تبلغ قوة العاصفة درجة قياسية.

هذا وقد ألغيت 1126 رحلة جوية داخلية بين مختلف المناطق اليابانية، كما تم إيقاف حركة القطارات بشكل كامل بين طوكيو والمناطق الغربية والجنوبية الغربية.

المصدر: نوفوستي