إيران تعرض فيلما وثائقيا لتاريخ الاستفزازات الأمريكية

بث التلفزيون الرسمي الإيراني فيلما وثائقيا، يظهر تاريخ الاستفزازات بين القوات البحرية الإيرانية والأمريكية في منطقة الخليج العربي.

وتعود معظم اللقطات المصورة إلى فترات سابقة بعضها قبل عدة سنوات، كما ويلقي الضوء على العمليات التي نفذتها القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبث الشريط الذي تبلغ مدته نصف ساعة تحت عنوان "أرض القلب".

المصدر: RT