ليندسي لوهان تتحرش بلاجئة وابنها فتتلقى صفعة على وجهها

تعرضت الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان، لصفعة على وجهها من سيدة قدّمتها على أنها لاجئة من سوريا، فيما زعم موقع TMZ على الإنترنت، بأن الحادث وقع في موسكو.

وقال الموقع، إن الممثلة كانت على الهواء في Instagram، حينما شاهدت رجلا وامرأة مع طفلين وقررت لسبب ما، أنهم من اللاجئين السوريين وأن الأبوين يرغبان في بيع طفليهما.

وخرجت لوهان من السيارة، واقتربت من الأسرة وتحدث مع أفرادها لفترة من الوقت وعرضت على المرأة أن تأويها وابنها في فندق بالمدينة بدلا من المبيت في الشارع، لكن حاجز اللغة بين السيدتين حال دون التفاهم بينهما.

وبعدها قررت الأسرة مغادرة المكان فحاولت لوهان منعها وأمسكت بيد أحد الطفلين، فما كان من الأم إلا وأن وجهت لها صفقة عنيفة على وجهها، لينتهي الفيديو مع لوهان وهي تجهش بالبكاء وتقول، إنها فقط كانت تحاول إنقاذ الطفلين.

Lindsay Lohan Punched in Face After Accusing Parents of Child Trafficking https://t.co/n2SuBVQdgh — TMZ (@TMZ) 30 сентября 2018 г.

ولم يعرف بعد، لماذا قررت لوهان أن اللاجئة سورية، رغم أنها لم تنطق بأي كلمة عربية، ولماذا قرر موقع TMZ أن الحادث وقع في موسكو، حيث يبدو في الشريط وجود سيارات ذات لوحات أوروبية، كما يتبين من الشبكات الاجتماعية للممثلة، أنها كانت في الآونة الأخيرة في باريس.

المصدر: نوفوستي





