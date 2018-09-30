ترامب يشير إلى ما ينتظره من التحقيق مع كافانو

يتوقع الرئيس دونالد ترامب أن يحدد FBI خلال النظر في تهمة التحرش الموجهة ضد القاضي بريت كافانو، الطرف الذي سلم وسائل الإعلام رسالة سرية حول ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي في حديث للصحفيين: "آمل في أن يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي هذه الفرصة ويكشف عن خفايا الكثير من الأمور، لأني أود أن أعرف من سرب إلى الصحف رسالة كريستين فورد وهل قامت بذلك السيناتورة الديمقراطية ديان فينشتاين. وأود أن أعرف كيف تسرب قسم من هذا التحقيق إلى الصحيفة، وأي شخص من الديمقراطيين سرب هذه المعلومات للصحيفة".

وفي وقت سابق، كلّف ترامب ببدء التحقيق في التهمة الموجهة لبريت كافانو، المرشح لنيل عضوية المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

ويواجه القاضي الأمريكي كافانو المرشح الثاني للرئيس ترامب لعضوية المحكمة العليا التي تستمر مدى الحياة، تهمة السلوك الجنسي الشائن.

وقالت كريستين بليزي فورد، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من كافانو في الثمانينات من القرن الماضي.

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المصدر: وكالات