سفن لإنقاذ المهاجرين عالقة في مالطا

تجنبت سفينة "أكواريوس" إنزال 58 مهاجرا أنقذتهم قبالة ليبيا في مالطا وذلك خشية أن تحتجز على غرار سفن إنسانية عدة، وسط تنديد منظمات إنسانية بحملة منسقة لمنع عملياتها.

ووافقت مالطا على إنزال المهاجرين الـ 58، الذين سيتم توزيعهم على ألمانيا والبرتغال وفرنسا وإسبانيا، لكن بعد قرار بنما نزع تسجيل السفينة لديها، بات يتعين على "أكواريوس" أن تبقى في المياه الدولية.

وبعد أن كانت مالطا لسنوات عديدة الميناء الأساسي للكثير من السفن الإنسانية الصغيرة العاملة قبالة ليبيا، خيبت مالطا آمال العديد من المنظمات الإنسانية التي أخلت سفنها، في حين ما زالت سفن المنظمات التي بقيت عاملة عالقة في مالطا على غرار منظمتي "سي ووتش" و"لايف لاين".

وتحتجز السفينة "سي ووتش 3" في ميناء فاليتا منذ يونيو رغم تأكيد مفتشين هولنديين في يوليو أن السفينة مسجلة في هولندا.

وأغلق وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني الباب أمام السفن التي أنقذت مهاجرين وفي مقدمتها سفن المنظمات غير الحكومية التي يتهمها بخدمة مصالح المهربين.

ودفعت هذه السياسة الإيطالية بمالطا إلى المقدمة بعد أن كانت هذه الدولة الصغيرة تكتفي لسنوات باستقبال الجثث والحالات الطبية الطارئة.

المصدر: أ ف ب