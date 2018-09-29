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أردوغان: زيارتي إلى ألمانيا مثمرة وناجحة

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أردوغان: زيارتي إلى ألمانيا مثمرة وناجحة
Reuters POL EUROP DIP REL
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن زيارته لألمانيا كانت "مثمرة وناجحة للغاية"، داعيا إلى وضع الخلافات جانبا والتركيز على المصالح المشتركة للبلدين.

وقال أردوغان خلال افتتاح المسجد المركزي في مدينة كولونيا غربي ألمانيا: "أجرينا زيارة مثمرة وناجحة للغاية في وقت حرج، وأكدنا خلال لقاءاتنا على ضرورة وضع الخلافات جانبا والتركيز على مصالحنا المشتركة".

وأضاف: "سنعزز تعاوننا في جميع المجالات ابتداء من مكافحة التنظيمات الإرهابية، مرورا فيما يتعلق بسوريا وأزمة اللاجئين، وصولا إلى الحروب التجارية".

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وأضاف أنه جرى مناقشة كيفية الارتقاء بالاستثمارات التجارية والاقتصادية وكيفية محاربة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام.

وأوضح الرئيس التركي أنه بحث مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنغيلا ميركل قضايا تهم البلدين في أجواء ودية، مؤكدا أن اللقاءات "عززت أواصر الصداقة المتجذرة بين البلدين".

وقدّم أردوغان شكره لشتاينماير للدعوة التي وجهها له لزيارة ألمانيا، كما توجه بالشكر للسلطات المحلية في كولونيا.

المصدر: الأناضول

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