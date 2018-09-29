طهران: تبرير واشنطن لإغلاق قنصليتها في البصرة يثير السخرية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اتهامات وتبريرات الولايات المتحدة لإغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية مرفوضة ومستهجنة ومدانة.

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ونفى قاسمي، في بيان، تهديد بلاده للقنصلية الأمريكية في البصرة أو المسؤولية عن أي أحداث عنف قد تمس دبلوماسيين أمريكيين.

وقال قاسمي: "التبريرات المتهورة من جانب المسؤولين الأمريكيين ترمي إلى نشر الفوضى في العراق والضغط على بغداد".

وأوضح أن طهران تعتبر تبرير إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة، والذي جاء إثر أيام وأسابيع من الدعاية والتكهنات وكيل الاتهامات لإيران والقوى العراقية، هروبا إلى الأمام وإجراء مشبوها ودالا على التملص من المسؤولية وإلقائها على الآخرين.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عن إغلاق قنصليتها في البصرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بنقل جميع الموظفين الأمريكيين من البصرة، موضحة أن الخدمات القنصلية ستؤمّنها السفارة الأمريكية في بغداد.

المصدر: وكالات