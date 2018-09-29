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وزير الدفاع الصربي: الجيش في حالة تأهب تام بخصوص كوسوفو

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وزير الدفاع الصربي: الجيش في حالة تأهب تام بخصوص كوسوفو
Reuters Marko Djurica
(صورة أرشيفية)
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أكد وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين، أن القوات المسلحة في بلاده في حالة تأهب تام للقتال، وجاهزة للرد على أي تطورات تطرأ على الحالة في كوسوفو.

وقال فولين في هذا الصدد: "لا يزال قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة ساريا، وحتى اللحظة، يراقب الجيش الصربي الوضع، وهو على أتم الاستعداد للرد على أي تطور في موقف كوسوفو".

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وقد أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش في وقت سابق حالة التأهب القصوى في جيش بلاده، وذلك على خلفية استيلاء القوات الخاصة في إقليم كوسوفو الانفصالي على أراض صربية.

المصدر: تاس

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