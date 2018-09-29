وزير الخارجية الألماني: معاهدة ميونيخ كانت بداية الكارثة العالمية

اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن معاهدة ميونيخ التي أبرمت قبل 80 عاما وجرى التسويق لها على أنها نجاح، كانت في الحقيقة بداية كارثة عالمية.

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وقال ماس في هذا الصدد: "الاتحاد الأوروبي على شكله الحالي عكس روح (معاهدة) ميونيخ تماما، وأساس الاتحاد الأوروبي الموقف المحترم تجاه جميع الدول الأعضاء فيه.. وبدلا من حق القوي، فإن قوة الحق هي النافذة".

وقد تم التوقيع على معاهدة ميونيخ في ليلة 30 سبتمبر عام 1938، من قبل رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين ورئيس الوزراء الفرنسي إدوار دالادييه والمستشار الألماني أدولف هتلر ورئيس الوزراء الإيطالي بينيتو موسوليني.

وتضمنت المعاهدة تنازلات لهتلر منها نقل منطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا آنذاك، التي يقطنها السكان الألمان. وكانت مساحة هذه المناطق عبارة عن ثلث تشيكوسلوفاكيا.

وفي اليوم التالي وقعت بريطانيا وألمانيا على إعلان بشأن عدم الاعتداء المتبادل، وفي وقت لاحق جرى توقيع نفس الإعلان بين فرنسا وألمانيا.

وبالرغم من ذلك، فقد أعلنت سلوفاكيا استقلالها عن براغ في مارس عام 1939، عقب توقيع المعاهدة بستة أشهر، فيما احتلت القوات الألمانية بشكل كامل أراضي الجمهورية التشيكية، وحولتها ألمانيا إلى "محمية بوهيميا ومورافيا". وعقب هذه الأحداث بأقل من ستة أشهر أخرى، بدأت الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي