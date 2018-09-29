احتجاج بكومة من الأحذية المستعملة في باريس!

دعت منظمة "هانديكاب إنترنشونال"، سكان العاصمة الفرنسية باريس، إلى رمي أحذيتهم المستعملة في وسط العاصمة الفرنسية اليوم السبت احتجاجا على قصف المدنيين في مناطق الحروب في العالم.

وقالت المنظمة غير الحكومية إن 90 مدنيا في العالم يقعون يوميا ضحايا "قصف عشوائي"، مضيفة أنه "في المناطق الحضرية التي تشهد اليوم العديد من المعارك، يشكل المدنيون 92% من ضحايا الأسلحة المتفجرة".

وجمعت المنظمة كومة الأحذية المستعملة في ساحة الجمهورية في قلب باريس.

وقالت المنظمة إن "هناك عشر دول تعمل على صياغة إعلان سياسي ضد قصف المناطق المأهولة بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة".

Une pyramide de chaussures contre les bombardements de civils en zone de guerre à #Paris organisée par @HI_francepic.twitter.com/7eKPZT41m3 — France 3 Paris (@France3Paris) 29 сентября 2018 г.

وأضافت أنها نشرت عريضة للضغط على الدول للانضمام إلى الإعلان، معبرة عن أملها في جمع مليون توقيع عليها من أجل ذلك.

ونددت "هانديكاب إنترنشونال"، بواقع أن "فرنسا من الغائبين" عن هذا الجهد.

وقال كزافييه دو كراست مدير المنظمة في فرنسا: "نحن نستهدف كافة الدول التي لا تحترم القانون الدولي الإنساني"، مشيرا على سبيل المثال إلى "أطراف القتال في الصومال وسوريا واليمن"، مضيفا "أن المملكة السعودية تواصل قصف اليمن، وفرنسا تواصل بيعها الأسلحة".

ومن المقرر إقامة 15 كومة من الأحذية في فرنسا خلال شهر سبتمبر.

المصدر: أ ف ب