أكثر من نصف البريطانيين متشائمون من تداعيات بريكست

كشف استطلاع حديث للرأي في بريطانيا أن غالبية المواطنين يرون أن تداعيات خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي ستكون أسوأ مما توقعوه إبان إجراء الاستفتاء على الخروج من التكتل، قبل عامين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرتها شبكة "سكاي نيوز" التليفزيونية البريطانية يوم السبت، أن 56% من البريطانيين يرون أن تداعيات الخروج ستكون أسوأ مما كان متوقعا قبل عامين، مقابل 9% فقط توقعوا أن ينتهي الخروج بصورة أفضل، فيما لم يغير 26% رأيهم منذ إجراء الاستفتاء صيف 2016، حيث توقعوا أن تكون تداعيات الخروج بنفس درجة السوء التي ذكروها من قبل.

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كما أظهرت النتائج أن 43% ممن صوتوا لصالح الانفصال في الاستفتاء أصبحوا لا يتوقعون أن تكون للخروج عواقب إيجابية على بلادهم، كما اعتقدوا في السابق، مقابل 15% منهم رأوا أن مستقبل بريطانيا سيكون أفضل مما توقعوه، بينما ظل 34% ممن صوتوا للانفصال، عند رأيهم.

وأجرى الاستطلاع معهد "سكاي داتا"، وشمل 1070 مواطنا بريطانيا.

وبحسب التخطيط الحالي، فمن المنتظر أن تنفصل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، غير أن المفاوضات بين الجانبين لا تمضي قدما، مما ينذر بخروج بريطانيا دون اتفاق الأمر الذي سيؤثر بقوة على الاقتصاد البريطاني.

وتواجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ضغوطا كبيرة بسبب سياستها المتعلقة بالخروج، حتى داخل حزبها (المحافظين)، وستضطر إلى مواجهة خصومها خلال مؤتمر الحزب الذي سينعقد ابتداء من الأحد 30 سبتمبر وعلى مدار أربعة أيام في مدينة برمينغهام.

المصدر: قناة سكاي نيوز البريطانية