إعصار عنيف يجتاح اليابان موقعا جرحى

اجتاح الإعصار "ترامي" العنيف جزيرة اوكيناوا جنوب غربي اليابان متسببا بجرح 17 وإجلاء المئات من السكان، فيما تتوقع السلطات أن يتسبب بأضرار أكبر مع مواصلة تحركه عبر الأرخبيل.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 216 كلم في الساعة إلى جزيرة هونسو الأحد متسببا بأمطار غزيرة في العديد من المناطق حتى يوم الاثنين.

وأوضح مسؤول في مكتب إدارة الكوارث اليابانية أن جميع الإصابات طفيفة ونجمت عن حوادث سببها الإعصار في أوكيناوا.

وذكرت شبكة "إن إتش كاي" أن حوالى 700 شخص نقلوا إلى ملاجئ فيما قطعت الكهرباء عن أكثر من 200 ألف منزل.

والإعصار هو الـ24 الذي يضرب آسيا منذ بداية 2018، كما لقي 10 أشخاص في اليابان مصرعهم عندما اجتاح إعصار غربي الأرخبيل مطلع سبتمبر.

المصدر: أ ف ب