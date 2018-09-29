بوروشينكو: روسيا في عزلة دولية وستعوضنا جميع خسائرنا

شن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم السبت هجوما جديدا ضد روسيا على عدة محاور، تشمل قضايا دونباس والقرم والديون و"التعويضات" عن الخسائر المتعلقة بتنفيذ عقد نقل الغاز.

وزعم بوروشينكو أن روسيا لا تزال تعيش "عزلة دولية"، معبرا عن ثقته بأن الأمم المتحدة ستتبنى قرارا بشأن شبه جزيرة القرم، سيصف روسيا بأنها "دولة تحتل أراضي أوكرانية".

كما أعلن بوروشينكو أن بلاده والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على "استعداد شبه كامل" لطرح مشروع قرار حول دونباس شرقي أوكرانيا على بساط البحث في مجلس الأمن الدولي، محذرا من أنه "إذا لجأت روسيا إلى حق النقض، فذلك سيمثل تحديا ليس لأوكرانيا فحسب، بل وللمجتمع الدولي بأسره".

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وعلى المسار الاقتصادي، ذكر بوروشينكو أن كييف ربحت دعواها في محكمة التحكيم في ستوكهولم ضد شركة "غازبروم" الروسية بقيمة 4,6 مليار دولار، معتبرا أن روسيا ستضطر قريبا إلى تعويض "كل خسائر أوكرانيا" الناتجة عن عقد أسعار نقل الغاز.

في الوقت ذاته، جدد بوروشينكو رفض بلاده سداد دين بمقدار 3 مليارات يورو لروسيا، وهي قيمة سندات اليورو الأوكرانية التي اشترتها موسكو عام 2013، مدعيا أن هذه الأموال ذهبت إلى الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي هرّبها إلى خارج البلاد.

ويرى مراقبون أن تصعيد بوروشينكو ضد روسيا في الفترة الأخيرة يرجع أساسا إلى اعتبارات السياسة الداخلية، حيث تستعد أوكرانيا لانطلاق حملة الانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس عام 2019، ويواجه فيها بوروشينكو منافسة متزايدة من قبل خصومه، لا سيما رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، وسط تراجع مستمر لشعبيته، حسب استطلاعات رأي أخيرة.

المصدر: وكالات