نشر ضابط في الجيش الأوكراني صورة على موقع فيسبوك، قال إنها التقطت لرئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو، قبل لحظات من اغتياله.

ويظهر في الصورة زاخارتشينكو وهو يدخل إلى المقهى يارفقه حارسة الشخصي، يتبعه وزير الدخل والرسوم في جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، الكسندر تيموفييف الملقب بطشقند، الذي عبّر عن شهامته فتنحى جانبا فاسحا المجال لفتاة لتدخل قبله إلى المقهى المشؤوم.

إقرأ المزيد

وكتب الضابط الأوكراني أناتولي ستيفان ساخرا: "أن تظهر شهامتك قبل لحظات من العيد فهذا أمر ليس جيدا فحسب، بل حيوي.. وطشقند (مساعد زاخارتشينكو) مثال يحتذى في ذلك".

واغتيل زاخارتشينكو في أغسطس الماضي بتفجير استهدفه خلال وجوده في مقهى "سيبار" وسط دونيتسك، بعملية إرهابية تتهم دونيتسك كييف بتدبيرها.

المصدر: lenta.ru