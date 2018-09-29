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تحطم الشبح الأمريكية F-35B بعد يوم واحد من أول غارة تشنّها

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تحطم الشبح الأمريكية F-35B بعد يوم واحد من أول غارة تشنّهاF-35B
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أعلنت البحرية الأمريكية عن تحطم مقاتلة F-35B شبح متطورة، في اليوم التالي لأولى طلعاتها القتالية، التي استهدفت فيها طائرات من هذا النوع مواقع لـ"طالبان" في قندهار جنوبي أفغانستان.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أن F-35B تحطمت الجمعة قرب قاعدة مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بيافورت في ولاية كارولاينا الجنوبية، مشيرة إلى أن قائدها تمكن من القفز بالمظلة والنجاة في الحادث.

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F-35B نتاج شراكة وثيقة بين ثماني دول اجتمعت مع الولايات المتحدة على تصميمها وتصنيعها، وهي أستراليا وبريطانيا والدنمارك وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وتركيا.

المصدر: وكالات

 

 

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