ظريف لا يخطط للقاء كيري في نيويورك

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن برنامج زيارته الحالي إلى نيويورك، لا يتضمن أي لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، "المنهمك بالدعاية لكتابه".

وقال ظريف للصحفيين المتواجد حاليا في نيويورك: "يبدو أن كيري منهمك بالدعاية لكتابه وهو ليس متواجدا الآن في نيويورك".

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جدير بالذكر أن كيري قد كشف في إطار حملته للترويج لكتاب مذكراته، أنه التقى ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ مغادرته منصبه وتولي دونالد ترامب الرئاسة.

وأثارت لقاءات كيري بظريف حفيظة ترامب، متهما إياه بمحاولة تقويض سياسة واشنطن تجاه طهران.

المصدر: وكالات