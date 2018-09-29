 
مباشر

ظريف لا يخطط للقاء كيري في نيويورك

أخبار العالم

ظريف لا يخطط للقاء كيري في نيويورك
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأمريكي الأسبق جون كيري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kut4

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن برنامج زيارته الحالي إلى نيويورك، لا يتضمن أي لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، "المنهمك بالدعاية لكتابه".

وقال ظريف للصحفيين المتواجد حاليا في نيويورك: "يبدو أن كيري منهمك بالدعاية لكتابه وهو ليس متواجدا الآن في نيويورك".

إقرأ المزيد
كيري وظريف في مقر الأمم المتحدة- أرشيف كيري يغضب ترامب بلقاء ظريف

جدير بالذكر أن كيري قد كشف في إطار حملته للترويج لكتاب مذكراته، أنه التقى ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ مغادرته منصبه وتولي دونالد ترامب الرئاسة.

وأثارت لقاءات كيري بظريف حفيظة ترامب، متهما إياه بمحاولة تقويض سياسة واشنطن تجاه طهران.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. راقص استربتيز يتعرى على شاشة لبنانية.. مشاهد صدمت اللبنانيين وتجاوزت "الخطوط الحمر"