لجنة الكونغرس تدعم مرشح ترامب لرئاسة المحكمة العليا

وافقت لجنة يقودها الجمهوريون على ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريت كافانو لرئاسة المحكمة العليا، لكن دعوة سناتور لفتح تحقيق في مزاعم تجاه سلوك كافانو الجنسي عطل ذلك.

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ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد دعا السناتور الجمهوري المعتدل جيف فليك، مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إلى فتح تحقيق ضد القاضي كافانو قبل التصويت النهائي لمجلس الشيوخ الذي قد يتأجل لفترة تصل إلى أسبوع حتى يتسنى استكمال كل التحقيقات المحتملة من مكتب التحقيقات الاتحادي.

وخاطب فليك أعضاء مجلس الشيوخ وقد بدت على وجهه ملامح ضيق شديد: "هذا البلد يتمزق... أعتقد أننا ينبغي أن نتوقف لفترة قصيرة.. ينبغي أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان أننا نتعامل بكل الحرص الواجب مع ترشيح بهذه الأهمية".

ولم يتضح بعد إن كان التحقيق سيجرى. ولم يدل مكتب زعيم الأغلبية في المجلس السناتور ميتش مكونيل بتعقيب. ومضت اللجنة قدما في التصويت بتأييد الترشيح بأحد عشر صوتا ومعارضة 10 على أسس حزبية، إذ أيد الجمهوريون الترشيح بينما عارضه الديمقراطيون.

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المصدر: رويترز