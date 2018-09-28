رئيس الوزراء الهنغاري: ترامب ظاهرة وأيقونة!

أشاد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، المعروف بمواقفه القومية المحافظة، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالخطاب "المناهض للعولمة" للأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أوربان في تصريح لإذاعة هنغاريا الرسمية، إن الرئيس الأمريكي يتحول يوما بعد يوم إلى "ظاهرة وأيقونة"، معتبرا أنه "خلال العقود الماضية عملت الولايات المتحدة جاهدة على جعل العالم أفضل، مع العلم أن هذا السعي كان يتعارض مع المصالح الأمريكية".

وأضاف أنه خلال الإدارات الأمريكية المتعاقبة، خصوصا خلال إدارة باراك أوباما، "كانت الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف ما هو صحيح وأخلاقي وعادل، وكيف يجب أن يكون العالم"، متابعا "لكن الواقع يؤكد أنها كانت تسعى إلى فرض إرادتها على العالم أجمع ومنه هنغاريا".

واعتبر أوربان أن ترامب "أعلن انتهاء هذه السياسة ولم تعد هنغاريا بحاجة للدفاع عن نفسها إزاء محاولات بسط النفوذ الأمريكي".

المصدر: أ ف ب