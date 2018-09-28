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جنود إسرائيليون يحرجون إيران في "أسبوع الدفاع المقدس"

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جنود إسرائيليون يحرجون إيران في
Twitter @IsraelPersian
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فتحت السلطات في مدينة شيراز الإيرانية تحقيقا على خلفية فضيحة متعلقة بلوحة دعائية منصوبة في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية 1980 – 1988.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحة التي نصبت خلال "أسبوع الدفاع المقدس"، (أي مراسم إحياء ذكرى الحرب الإيرانية العراقية)، والتي يظهر فيها 3 جنود يقفون على جبل. ولاحظ المستخدمون أن الجنود في اللوحة يرتدون زيا عسكريا إسرائيليا ويحملون بنادق "أم 16" الأمريكية.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حسابها باللغة الفارسية على موقع "تويتر" الصورة الأصلية للجنود الإسرائيليين، التي قام إيرانيون باستنساخها ومعالجتها ببرنامج إلكتروني لتعديل الرسوم، حيث يظهر في الصورة الأصلية 3 جنود، وفتاة وجندية، اختفت من النسخة الإيرانية.

وأثار كشف الصورة الأصلية ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت بين السخرية والاستياء من خطأ صناع اللوحة الإعلانية.

المصدر: وكالات

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