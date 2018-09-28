الصين: لا نسعى لانتزاع مكانة الولايات المتحدة في الساحة الدولية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده لا تسعى لانتزاع مكانة الولايات المتحدة في الساحة الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تريد تحقيق تناغم عالمي، وسط تصاعد في الخلافات بين البلدين.

وقال وانغ من نيويورك، حيث يحضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "بعض الأصدقاء الأمريكيين حادوا عن نظرية الواقعية الغربية"، نافيا الاتهامات بسرقة بلاده لتكنولوجيا أمريكية.

وأضاف: "خلال مئات السنين الماضية، التزمت البلاد القوية بالسعي إلى الهيمنة، واستنتاجها الآن، هو أن الصين على وشك السعي إلى الهيمنة، بل وحتى تحدي أو أن تحل محل القيادة الأمريكية".

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وأشار الوزير الصيني إلى أن هذه التوقعات "مضللة"، ومن شأنها أن تضر بالمصالح الأمريكية ومستقبل الولايات المتحدة، وأضاف: "للأسف، هذه الشكوك ذاتية التصور تنتشر كما أنها تضاعفت".

وأكد الوزير يي على أن الشراكات التجارية كانت "مفتوحة وشفافة".

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وتصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الاثنين الماضي، مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، والتي تبلغ نسبتها 10 بالمئة، على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار سنويا.

وردت الدولة الآسيوية العملاقة على كل من هذه الإجراءات ورفعت الرسوم الجمركية على ما تبلغ قيمته 110 مليارات دولار من الواردات الأمريكية، وهو ما يمثل كل ما تستورده الصين تقريبا من الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب