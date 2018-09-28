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أردوغان لميركل: من حقنا المطالبة بتسليم العميل الذي أفشى أسرار الدولة

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أردوغان لميركل: من حقنا المطالبة بتسليم العميل الذي أفشى أسرار الدولة
Globallookpress Christian Thiel
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من حق تركيا أن تطالب ألمانيا بتسليم الصحفي جان دوندار المدان في تركيا بإفشاء أسرار الدولة.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين اليوم الجمعة، إن "الصحفي المطلوب من القضاء التركي جان دوندار أفشى أسرار الدولة، ويعد عميلا ومدانا بموجب أحكام القضاء التركي".

وتابع: "من حق تركيا الطبيعي مطالبة ألمانيا بتسليم شخص محكوم بالسجن مثل جان دوندار"، مشيرا إلى أن "تسليم المجرمين له أهمية كبرى من أجل استقرار بلادنا، وخاصة من الناحية الأمنية".

وأضاف أن "تبادل المطلوبين بين تركيا وألمانيا من شأنه تسهيل التعاون" بينهما.

وأشار أردوغان إلى وجود مئات من أعضاء منظمة الداعية والمعارض التركي فتح الله غولن، والآلاف من أعضاء حزب العمال الكردستاني موجودين في ألمانيا، واللذين تعتبرهما تركيا تنظيمين إرهابيين.

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وشدد الرئيس التركي على أنه "لا يملك حق انتقاد النظام القضائي والمحاكم في ألمانيا، ولا أنتم تملكون حق انتقاد النظام القضائي التركي".

يذكر أن جان دوندار تقلد رئاسة تحرير صحيفة "جمهوريت" التركية حتى أغسطس 2016. واعتقل في نوفمبر عام 2015، ووجهت إليه تهمة نشر معلومات وصور سرية تتعلق بحادثة توقيف شاحنات مساعدات تابعة للاستخبارات التركية.

وأطلق سراح دوندار في فبراير 2016، وفي يونيو من العام ذاته انتقل دوندار إلى ألمانيا، حيث يقيم حتى الآن. وصدر بحقه في تركيا حكم بالسجن 5 سنوات، وأصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال غيابية بحقه.

المصدر: الأناضول

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