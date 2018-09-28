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شلل في حركة المرور بالدنمارك خلال عملية أمنية

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شلل في حركة المرور بالدنمارك خلال عملية أمنية
Globallookpress Harald Wenzel-Orf
جسر أوريسوند الواصل بين الدنمارك والسويد (صورة من الأرشيف)
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أغلقت الشرطة الدنماركية مؤقتا جسرين رئيسيين ومحطة القطارات الرئيسية في العاصمة كوبنهاغن، وأوقفت رحلات العبارات إلى السويد وألمانيا بسبب عملية أمنية كبرى.

وأكدت الشرطة عبر صفحتها في "تويتر" إعادة فتح جسر أوريسوند الذي يوصل بين الدنمارك والسويد بعد إغلاقه أمام حركة النقل لحوالي ساعتين، كما أكدت استئناف عمل وسائل النقل الأخرى.

ولم توضح الشرطة على الفور سبب تعليق حركة المرور، لكنها أكدت في وقت لاحق أنها تبحث عن سيارة سوداء من موع "فولفو" مسجلة في السويد، و3 أشخاص للاشتباه بصلتهم بـ "جريمة خطيرة"، فيما أفادت صحيفة "أفتونبلادت" السويدية بأن الحديث يدور عن عملية اختطاف.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إن القوات المسلحة الدنماركية تشارك في العملية الأمنية أيضا.

المصدر: RT + رويترز

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