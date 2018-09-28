خمور تقتل 15 إيرانيا

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات جراء تناولهم مشروبات كحولية محلية الصنع في عدد من الأقاليم الإيرانية.

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وأفاد بير حسين كوليوند، المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، لوكالة "إيسنا" أن 11 شخصا لقوا مصرعهم في إقليم هرمزغان جنوبي البلاد، و 2 في إقليم خراسان الشمالية شمال شرقي البلاد، و2 في إقليم البرز غربي العاصمة طهران، جراء تناولهم هذه المشروبات.

وأوضحت مصادر طبية أخرى أن أعمار المصابين تترواح بين 17 إلى 50 عاما.

بهذا السياق قال قائد شرطة بندر عباس، إسماعيل مشايخ، للوكالة ذاتها إنه تم إلقاء القبض على رجل وزوجته إلى جانب تاجر، بتهمة صنع خمور والإتجار بها بشكل غير شرعي.

ويحظر البلد المسلم المحافظ بيع واستهلاك الكحوليات، باعتبارها خطيئة، يعاقب عليها القانون بالجلد والغرامات المالية.

المصدر: RT



