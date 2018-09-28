متطرفون أوكرانيون يستولون على كنيسة

استولى راديكاليون من تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني على كنيسة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في مقاطعة إيفانو-فرانكوفسك.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية في بيان إن الحادث وقع حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، بعدما هاجم متطرفون كنيسة الثالوث الأقدس في قرية بوغورودشاني.

وأكدت أن المتطرفين كسروا الأبواب وحطموا النوافذ وضربوا المصلين، موضحة أن عددا منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

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وذكرت الكنيسة أن المتطرفين غيروا الأقفال بعد طرد جميع من في الداخل، مشيرة إلى أن الوضع ما زال متوترا.

وتسعى الحكومة الأوكرانية جاهدة لانفصال الكنيسة الأوكرانية عن بطريركية موسكو.

المصدر: نوفوستي