نتنياهو يطالب بضغط دولي على "حماس" للإفراج عن أسرى بلاده

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحشد جهود المجتمع الدولي للضغط على حركة "حماس" لتنهي احتجازها 4 إسرائيليين في غزة.

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وكتب نتنياهو في "تويتر" أنه طرح خلال اللقاء مع غوتيريش قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس"، مطالبا الأمم المتحدة بأن "تجند المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على "حماس" كي تفرج عنهم".

وأكد أن على الأمم المتحدة أن تتحرك في هذا الاتجاه، لأنها كانت تتوسط بين إسرائيل و"حماس" أثناء وقف إطلاق النار الذي استخدمته الحركة لخطف الضابط هدار غولدين.

أكدت على أنه يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك في هذا الأمر لأنها كانت تتوسط بين إسرائيل وحماس أثناء وقف إطلاق النار الذي استخدمته حماس لخطف الضابط هدار غولدين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 28, 2018

وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان ترجّح مقتلهما، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة 2014.

من جهتها ترفض الحركة الكشف عن مصير الإسرائيليين، بانتظار موافقة تل أبيب على مبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: "تويتر"