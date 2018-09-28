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نتنياهو يطالب بضغط دولي على "حماس" للإفراج عن أسرى بلاده

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نتنياهو يطالب بضغط دولي على
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحشد جهود المجتمع الدولي للضغط على حركة "حماس" لتنهي احتجازها 4 إسرائيليين في غزة.

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وكتب نتنياهو في "تويتر" أنه طرح خلال اللقاء مع غوتيريش قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس"، مطالبا الأمم المتحدة بأن "تجند المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على "حماس" كي تفرج عنهم".

وأكد أن على الأمم المتحدة أن تتحرك في هذا الاتجاه، لأنها كانت تتوسط بين إسرائيل و"حماس" أثناء وقف إطلاق النار الذي استخدمته الحركة لخطف الضابط هدار غولدين.

وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان ترجّح مقتلهما، منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة 2014.

من جهتها ترفض الحركة الكشف عن مصير الإسرائيليين، بانتظار موافقة تل أبيب على مبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: "تويتر"

 

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