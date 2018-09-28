إيران تتهم السعودية والإمارات بمساعي ضربها من الداخل

اتهم نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي السعودية والإمارات، بمحاولة زعزعة أمن إيران، وضربها من الداخل.

ونقل مراسلنا في طهران عن سلامي قوله: "السعودية والإمارات مسؤولتان عن بعض الأحداث الأمنية داخل إيران. وفي حال لم تكفا عن توسيع دائرة التوتر والنزاع مع إيران، سنتجاوز خطوطهما الحمراء".

وتابع: "الإمارات والسعودية لم تحققا أيا من أهدافهما الإقليمية ومن يسكن في قصور من الزجاج لن يتمكن من تحمل انتقامنا".

وأضاف: "أنتم تديرون ملف زعزعة استقرار إيران، لكنكم أصغر من تشكيل خطورة على بلدنا الذي يقف بوجه أكبر إمبراطوريات العالم منذ 40 عاما".

إقرأ المزيد

وعن هجوم الأهواز، أكد سلامي أن إيران "ستنتقم من المسؤولين عن الهجوم في الداخل والخارج"، مشيرا إلى أن الهجوم سيحمل "تبعات إقليمية ودولية".

وخلّف هجوم شنه مسلحون السبت الماضي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

المصدر: RT

عمر هواش