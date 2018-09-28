وسائل الإعلام البريطانية تنشر فيديو لصاروخ روسي "يجمد له الدم في العروق"

سلّطت وسائل الإعلام البريطانية الضوء على المناورات الصاروخية الروسية الأخيرة في الدائرة القطبية الشمالية، وأدرج بعضها المناورات في إطار التجييش الإعلامي ضد روسيا والتهويل لسطوتها.

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبرس" مقالا تحت عنوان "روسيا تهدد بحرب عالمية ثالثة"، أشارت فيه إلى أن الجيش الروسي، قد نفذ للمرة الأولى مناوراته بصواريخ "باستيون" في الدائرة القطبية الشمالية.

وتعليقا على فيديو لإطلاق صاروخ "أونيكس" المضاد للسفن، اعتبرت الصحيفة مشاهد الإطلاق أنها "لقطات يجمد لها الدم في العروق".

وربط المقال نشر صواريخ "باستيون" في الدائرة القطبية الشمالية، بإعلان موسكو مؤخرا عن وجود ثروات باطنية ضخمة مدفونة تحت أعماق الجليد هناك.

كما ساق كاتب المقال في إطار تكهناته لاحتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، مقتطفات من كلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، التي حذر فيها من مخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.

المصدر: kp.ru