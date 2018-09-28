بالفيديو... نيكي هايلي تمارس "دبلوماسية مكبر الصوت"

شاركت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس الخميس في تظاهرة لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك، ولم تتردد في حمل مكبر الصوت للمطالبة برحيله.

وغداة اقتراح من قبل مادورو بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هتفت هايلي "سنكافح من أجل فنزويلا وسنواصل طريقنا حتى رحيل مادورو"، وأضافت "نحتاج إلى أن تصل أصواتكم وأقول لكن أيضا إن صوت الولايات المتحدة سيكون قويا".

Megaphone diplomacy: US Ambassador to UN Nikki Haley addresses some 100 Venezuelan protesters in New York who are calling for US intervention to stop the ongoing crisis in their country pic.twitter.com/VdZPwnpCWc — AFP news agency (@AFP) September 28, 2018

وذكرت هايلي بأنها زارت في كولومبيا المنطقة الحدودية مع فنزويلا التي فر إليها أكثر من مليون فنزويلي بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم الهائل في بلدهم.

وقالت "ما شاهدناه يجب ألا يعيشه أي شخص (...) بينما يتناول مادورو الطعام في مطاعم جيدة".

وكتبت هايلي في تويتر إن "الاشتراكية والفساد حرما الشعب الفنزويلي من الحرية"، مضيفة أنها فخورة بمشاركتها في الفعالية الاحتجاجية ضد "دكتاتورية مادورو".

RT @USUN: Socialism and corruption have taken freedom away from the people of Venezuela. Proud to join these great people protesting the Maduro dictatorship. pic.twitter.com/JDunfnABXs — Nikki Haley (@nikkihaley) September 27, 2018

وكان ترامب قد صرح في مؤتمر صحافي الأربعاء في فندق في نيويورك غير بعيد عن مقر الأمم المتحدة حيث كان مادورو يلقي خطابه، أن "كل الخيارات مطروحة (...) على الطاولة بشأن فنزويلا (...) من الأقوى إلى خيارات أقل قوة".

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مع ذلك، لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مادورو، "إذا كان ذلك سيساعد الناس"، حسب تعبيره.

المصدر: أ ف ب