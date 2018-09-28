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بالفيديو... نيكي هايلي تمارس "دبلوماسية مكبر الصوت"

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بالفيديو... نيكي هايلي تمارس
Sputnik MIKE SEGAR
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شاركت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي أمس الخميس في تظاهرة لمعارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك، ولم تتردد في حمل مكبر الصوت للمطالبة برحيله.

وغداة اقتراح من قبل مادورو بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هتفت هايلي "سنكافح من أجل فنزويلا وسنواصل طريقنا حتى رحيل مادورو"، وأضافت "نحتاج إلى أن تصل أصواتكم وأقول لكن أيضا إن صوت الولايات المتحدة سيكون قويا".

وذكرت هايلي بأنها زارت في كولومبيا المنطقة الحدودية مع فنزويلا التي فر إليها أكثر من مليون فنزويلي بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم الهائل في بلدهم.

وقالت "ما شاهدناه يجب ألا يعيشه أي شخص (...) بينما يتناول مادورو الطعام في مطاعم جيدة".

وكتبت هايلي في تويتر إن "الاشتراكية والفساد حرما الشعب الفنزويلي من الحرية"، مضيفة أنها فخورة بمشاركتها في الفعالية الاحتجاجية ضد "دكتاتورية مادورو".

وكان ترامب قد صرح في مؤتمر صحافي الأربعاء في فندق في نيويورك غير بعيد عن مقر الأمم المتحدة حيث كان مادورو يلقي خطابه، أن "كل الخيارات مطروحة (...) على الطاولة بشأن فنزويلا (...) من الأقوى إلى خيارات أقل قوة".

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مع ذلك، لم يستبعد ترامب إمكانية عقد لقاء مع مادورو، "إذا كان ذلك سيساعد الناس"، حسب تعبيره.

المصدر: أ ف ب

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