بلجيكا تقاضي Google لرفضها طمس مواقع الجيش البلجيكي على الخرائط

قررت وزارة الدفاع البلجيكية رفع دعوى ضد شركة Google، لرفضها "طمس معالم مواقع البنى التحتية الهامة التابعة للجيش البلجيكي" في خدمة Google Maps للخرائط.

وقال ممثل وزارة الدفاع البلجيكية، إن معالم قواعد سلاح الجو البلجيكي تبدو واضحة جدا على خرائط Google في الإنترنت.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بشكل خاص بقاعدتي "كلاين بروجيل" في مقاطعة ليمبورغ، و"فلورنت" في مقاطعة آردن، ومحطات الطاقة النووية، فضلا عن المنشآت النفطية في ميناء أنتويرب.

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وذكّر ممثل وزارة الدفاع البلجيكية، بأن الوزارة طلبت من إدارة شركة Google، ولأسباب أمنية طمس صور المنشآت والمواقع العسكرية البلجيكية على خرائطها.

ويقع في بروكسل مقر قيادة حلف الناتو، وكذلك المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي