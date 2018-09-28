واشنطن ترفض أي استثناءات من العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ

اعتبر جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تسمح بأي استثناءات من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وعلى خلفية تصريحات صينية وروسية بأن هناك بنودا تتيح للمجلس تعديل العقوبات إذا التزمت بيونغ يانغ، قال سوليفان في مؤتمر صحفي أمس الخميس: "قرارات مجلس الأمن الدولي التي نسعى لفرضها لا تتيح أيا من تلك الاستثناءات ونحن لا نؤيد ذلك".

وفي وقت سابق من الخميس شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية بشكل صارم، بخلاف نظيريه الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي، اللذين طالبا مجلس الأمن بالنظر في إمكانية تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية من أجل تفعيل نزع سلاحها النووي.

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واقترح لافروف وضع آلية للنظر في استثناءات من نظام العقوبات على كوريا الشمالية من أجل تسهيل التعاون بين بيونغ يانغ وسيئول.

المصدر: رويترز + وكالات