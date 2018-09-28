برلين لترامب: لا نتبع لروسيا في حقل الطاقة ولا نعتمد عليها في أي شيء

علّق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده بالتبعية لروسيا في حقل الطاقة، مؤكدا أن الحجج التي ذكرها ترامب لا تتفق مع الواقع.

وذكّرت صحيفة Handelsblatt، بأن ترامب كان قد انتقد ألمانيا عدة مرات، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، واتهم برلين "بالاعتماد والارتباط الكامل بموارد الطاقة الروسية".

وردا على ذلك قال الوزير ماس إن "الحجج، التي ذكرها ترامب لا تتوافق مع الواقع"، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتمد على روسيا في أي مجال كان وخاصة الطاقة.

وأشار ماس، إلى أن الحكومة الألمانية، تنظر إلى مشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا، كمشروع اقتصادي في المقام الأول ولا تعتبره سياسيا.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، تطرق ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، لانتقادات واشنطن للتعاون بين موسكو وبرلين في مجال الطاقة.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "هذه المشاريع توفر العوامل المادية اللازمة لتعزيز الأمن في أوروبا من الناحيتين السياسية والجيوسياسية، وتشكل ارتباطا إيجابيا متبادلا".

المصدر: نوفوستي