نتنياهو يدعو لتفتيش أممي يطال مواقع نووية إيرانية جديدة

طالب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجراء تفتيش أممي للمواقع الإيرانية التابعة لبرنامج طهران النووي.

وكتب نتنياهو في تويتر اليوم الجمعة أنه التقى غوتيريش في نيويورك وطلب منه أن يتوجه إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب تفتيش ما وصفه بـ"المواقع النووية الإيرانية الجديدة" والتي تحدث عنها في كلمته أمام الجمعية العامة.

إلتقيت اليوم بنيو يورك الأمين العام للأمم المتحدة وطلبت منه أن يتوجه إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي يقوم ببتفتيش المواقع النووية الإيرانية الجديدة التي كشفت النقاب عنها في الكلمة التي ألقيتها اليوم أمام الجمعية العامة. pic.twitter.com/pDqpWJhKu5 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 28, 2018

وأكد نتنياهو من منبر الأمم المتحدة أن إسرائيل حصلت على وثائق تثبت امتلاك إيران مستودعا ذريا سريا، وأن طهران لم تتخل عن خططها لبناء ترسانة نووية.

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المصدر: وكالات