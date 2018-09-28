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نتنياهو يدعو لتفتيش أممي يطال مواقع نووية إيرانية جديدة

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نتنياهو يدعو لتفتيش أممي يطال مواقع نووية إيرانية جديدة
Reuters CAITLIN OCHS
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طالب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإجراء تفتيش أممي للمواقع الإيرانية التابعة لبرنامج طهران النووي.

وكتب نتنياهو في تويتر اليوم الجمعة أنه التقى غوتيريش في نيويورك وطلب منه أن يتوجه إلى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب تفتيش ما وصفه بـ"المواقع النووية الإيرانية الجديدة" والتي تحدث عنها في كلمته أمام الجمعية العامة.

وأكد نتنياهو من منبر الأمم المتحدة أن إسرائيل حصلت على وثائق تثبت امتلاك إيران مستودعا ذريا سريا، وأن طهران لم تتخل عن خططها لبناء ترسانة نووية.

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المصدر: وكالات

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