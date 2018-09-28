نتنياهو للعالم: لدي اعتراف مهم قد يفاجئكم
AFP
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاتفاق النووي مع إيران كان له تأثير إيجابي واحد وصفه بأنه لم يكن مقصودا.
وخاطب نتنياهو الحاضرين قائلا: لدي اعتراف مهم قد يفاجئكم، لكن يجب علي أن أعترف بأن الاتفاق النووي مع إيران كان له تأثير إيجابي واحد، تأثير إيجابي واحد لم يقصده أحد، تمثل في تحقيق التقارب بين إسرائيل والعديد من الدول العربية أكثر من أي وقت مضى، واتسم هذا التقارب بحميمية وصداقة لم أرها في حياتي.
وأضاف: "قبل بضع سنوات كان من المستحيل تخيل مثل هذا الأمر".
المصدر: IsraelArabic
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