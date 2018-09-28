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طهران: مزاعم نتنياهو سخيفة ومضحكة

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طهران: مزاعم نتنياهو سخيفة ومضحكة
AFP
طهران- أرشيف
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انتقدت الخارجية الإيرانية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران بامتلاكها مخزنا نوويا سريا في العاصمة طهران، واعتبرت اتهاماته "كاذبة وجوفاء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في حديث صحفي: "فشل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في تنفيذ سيناريوهات معادية للإيرانيين، دفع رئيس وزراء الاحتلال إلى العرض والإدلاء بمزاعم سخيفة ومضحكة".

وتابع: "سيضحك العالم بصوت عال على هذه الكلمات الكاذبة والجوفاء، التي لا توجد ضرورة لها".

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وأضاف: "المرجعية الوحيدة لمعالجة القضايا النووية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي راقبت بشكل دائم مواقعنا وقدمت اثني عشر تقريرا مبنيا على التزام إيران بكامل الاتفاق النووي".

وأكد نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ73 في نيويورك، أن لدى إسرائيل وثائق تثبت إخفاء إيران مواد نووية في مستودع بالعاصمة طهران.

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش "المخزن الإيراني السري" في طهران فورا.

المصدر: وكالات

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