ظريف لنتنياهو: إسرائيل وحدها تخفي ترسانة نووية غير مشروعة

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تل أبيب بامتلاك ترسانة نووية غير مشروعة، داعيا إياها إلى الكشف عن "برنامجها السري غير القانوني للأسلحة النووية" أمام المفتشين الدوليين.

وكتب ظريف على حسابة في موقع تويتر: "المسرحية الإسرائيلية لن تخفي حقيقة أن إسرائيل هي النظام الوحيد في المنطقة الذي يملك برنامجا سريا غير معلن للأسلحة النووية، يتضمن ترسانة نووية حقيقية. حان الوقت لإسرائيل لتعترف وتكشف عن برنامجها للأسلحة النووية غير القانونية أمام المفتشين الدوليين".

No arts & craft show will ever obfuscate that Israel is only regime in our region with a *secret* and *undeclared* nuclear weapons program - including an *actual atomic arsenal*. Time for Israel to fess up and open its illegal nuclear weapons program to international inspectors. — Javad Zarif (@JZarif) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

تصريحات ظريف تأتي ردا على اتهامات وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران بإخفاء مواد نووية في مستودع بالعاصمة طهران.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ73 في نيويورك: "حصلنا على آلاف الوثائق والأشرطة، التي كشفت أن إيران تمتلك مستودعا سريا في العاصمة طهران".

وأكد نتنياهو على أن إسرائيل قدمت في السابق "أدلة دامغة على خطط إيران في امتلاك ترسانة أسلحة نووية، وأن طهران كانت تخدع العالم بأكذوبة أنها لا تسعى إلى تطوير برنامجها النووي للأسلحة".

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وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن بلاده "لن تسمح أبدا لطهران بتطوير سلاح نووي وستبذل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها من العدوان الإيراني في أي مكان سواء في سوريا أو لبنان أو في العراق".

ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش المستودع الإيراني السري في طهران فورا.

المصدر: وكالات