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الوفد الإيراني يقاطع خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة

أخبار العالم

الوفد الإيراني يقاطع خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة
RT
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انسحب الوفد الإيراني من قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الوفد الإيراني أن هذه الخطوة كانت متعمدة، وجاءت احتجاجا على الموقف الإسرائيلي من إيران.

ووجه نتنياهو في كلمته انتقادات شديدة اللهجة إلى إيران، متهما اياها بامتلاك مواقع نووية سرية، ودعا لتوسيع العقوبات على إيران.

المصدر: تاس

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