جاويش أوغلو: اتفاقية إدلب نجاح لأردوغان وبوتين

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاتفاقية المبرمة بشأن إدلب السورية في مدينة سوتشي نجاحا للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين الأتراك إن "اتفاقية إدلب كانت حقيقة نجاحا لرئيسنا والسيد بوتين، وإيران دعمتها بقوة، لقد حصلنا على دعم من كل الذين التقينا بهم في نيويورك، حتى في الاجتماعات التي لم نشارك فيها الجميع، بمن فيهم الرئيس الأمريكي ترامب".

وأكد الوزير التركي على أن بلاده تهدف بالدرجة الأولى إلى وقف الاشتباكات التي تعيق العملية السياسية بشكل كامل ووقف المآسي الإنسانية لتسريع المسيرة السياسية، ودعم اللجنة الدستورية التي ستشكل في سوريا.

وكشف جاويش أوغلو أنه أجرى اجتماعا ثلاثيا حول سوريا، مع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، في نيويورك، وأنه شارك في اجتماع آخر نظمه الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.

وأشار إلى أنه شارك في 32 اجتماعا ثنائيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه شارك في بعضها إلى جانب أردوغان.

وبشأن الزيارة التي يجريها الرئيس التركي إلى ألمانيا، توقع جاويش أوغلو أن تشكل الزيارة نقطة تحول مهمة، وأن تساهم في فتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكدا أن "الخلافات تسببت بها تلك الدول، وأنه ينبغي تركها جانبا والتطلع لتحسين العلاقات البينية".

المصدر: الأناضول