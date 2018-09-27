الشرطة الألمانية تعتقل سوريا وتتهمه بالتخطط لمهاجمة إسرائيل

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أن الشرطة في برلين ألقت الأسبوع الماضي القبض على سوري للاشتباه بضلوعه التحضير لـ"هجوم إرهابي" في إسرائيل.

ووفقا لمعلومات لدى الصحيفة الألمانية، فإن المتهم أراد استخدام مواد كيميائية عند تنفيذ الهجوم داخل إسرائيل، والمشتبه به كان يبحث عن شريك لتنفيذ مخططاته.

وتشير تحقيقات شرطة برلين في هذه القضية إلى أن وحدة من القوات الأمنية الخاصة اعتقلت الأسبوع الماضي السوري المشتبه به (21 عاما)، ولم تذكر اسمه أو تفاصيل أخرى عنه، وأودعته السجن، ولم تنته الشرطة بعد من استجواب المتهم.

المصدر: "تاس"