لندن: نعمل كل ما بوسعنا من أجل التأثير على السعودية

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن المملكة المتحدة تسعى لتشجيع دول "مثل السعودية والصين" على التصرف بطريقة أكثر تحضرا في مجال حقوق الإنسان.

وجاء هذا التصريح خلال مقابلة أجرتها قناة "سكاي نيوز" مع وزير الخارجية البريطاني اليوم الخميس وتحديدا في سياق إجابته على سؤال حول الأزمة اليمنية ودعم بريطانيا للسعودية في تناقض بين تأكيد السلطات البريطانية على سعيها إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية ودعمها للسعودية التي تقود التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن وتواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقتل المدنيين في هذا البلد.

وقال: "أكدت لـ عاجل الجبير (نظيره السعودي) على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسبب التحالف العربي بمقتل المدنيين في اليمن أمر غير مقبول وأنه تجب محاسبة المسؤولين عن تلك الحالات".

وأضاف: "والسؤال الأهم: ما إذا كان السعوديون والإماراتيون يفهمون أن النزاع لا يمكن حله عسكريا، بل عبر العملية السياسية"؟

وعند تناوله إلى مسألة حقوق الإنسان في السعودية، قال هانت: "لنكون واقعيين، إن حقوق الإنسان تنتهك في كل مكان حول العالم، بما فيها السعودية، وبريطانيا لكونها إحدى الدول التي أسست النظام العالمي الراهن، تسعى إلى منع حدوث أشياء من هذا القبيل".

وتابع بالقول: "لدينا علاقة تجارية مع السعودية وعلاقة استراتيجية.. ونعمل معهم من أجل إحلال السلام في المنطقة.. والحقيقة تكمن في أننها نود التأكد من أن كل الدول تتصرف بطريقة متحضرة وإنسانية".

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن الطريقة الأفضل لبحث المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان "مع دول مثل السعودية والصين حديث خاص وليس علني، لأن إذا تحدثت عن هذه الأشياء بشكل علني، يمكنك أن تفقد إمكانية الوصول (إلى سلطات تلك الدول) إذ أنهم سيقولون: لا نريد التعامل معك، وأنت ستضع نفسك في موضع تعجز فيه عن التأثير على ما يحدث".

وأكد هانت أن بريطانيا تعمل "كل ما بوسعها من أجل تأثير على دول مثل السعودية"، مضيفا: "عندما أتوجه إلى السعودية أو الصين ودول كهذه، أثير هذه القضايا وأرفع علم القيم البريطانية باعتبار أنها قيم مشتركة للبشرية".

المصدر: RT