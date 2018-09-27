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بيلاروس قلقة من قرب القواعد الأمريكية من حدودها

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بيلاروس قلقة من قرب القواعد الأمريكية من حدودها
Sputnik
صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الخارجية البيلاروسية أن إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في بولندا لن يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز، "مثل هذا الإجراءات لا يمكن أن تعزز الاستقرار والشفافية والقدرة على التنبؤ الضرورية الآن في منطقتنا".

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وأضاف: "على العكس من ذلك، هناك حاجة اليوم أكثر من أي يوم مضى، إلى إعادة التفاهم والثقة المتبادلين في المجال العسكري السياسي، بما في ذلك عناصر السيطرة على الأسلحة التقليدية، ولذلك، ينبغي تركيز الجهود على هذا الأساس، وليس عن طريق العسكرة".

المصدر: تاس

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