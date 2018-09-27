محكمة أوروبية ترفض شكوى أوجلان ضد تركيا

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، شكوى تقدم بها زعيم الانفصاليين الأكراد عبد الله أوجلان، المعتقل في تركيا، بدعوى تعرضه لمعاملة سيئة وعنف داخل السجن.

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وقالت المحكمة في بيان، الخميس، إنه جرى بالإجماع رفض الشكوى التي تقدم بها محامو "أوجلان" عام 2010، بدعوى تعرض الأخير لمعاملة سيئة وعنف من قبل حراس سجن إمرالي في تركيا، خلال عملية تفقد جرت عام 2008.

وأوضح البيان أن المحكمة نظرت في الطلب، ورأت أن المزاعم الموجودة في الطلب لا أصل لها، مشيرة إلى عدم وجود أدلة، على تعرض أوجلان لمعاملة سيئة في السجن، حيث يقضي حكما مؤبدا.

وأكد البيان أن زعيم حزب العمال الكردستاني، خضع لفحص طبي في يوم عملية التفقد المذكورة بالطلب، والأيام التي سبقته، ولم يعثر على مشاكل جسدية أو نفسية إطلاقا.

ولفت البيان إلى أن أوجلان لم يشتك للأطباء، حول ما إذا كان يعاني من شيء، كما أنه لا توجد هناك أي دعوى قضائية في هذا الخصوص.

وكان محامو أوجلان قالوا إن تركيا تنتهك المواد 2 و3 و6 و13 و14 في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي تتعلق بحق الحياة، وحظر العنف والمعاملة السيئة، والحق في محاكمة عادلة، وحق الإنصاف الفعال، وحظر التمييز.

المصدر: الأناضول