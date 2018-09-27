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روحاني يعود من نيويورك برأس جندي

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روحاني يعود من نيويورك برأس جندي
Reuters NOAH SEELAM
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أعلن رئيس منظمة التراث الثقافي الإيرانية علي أصغر مونسيان، أن الرئيس حسن روحاني أعاد إلى طهران منحوتة رأس الجندي الأخميني الذي هُرب خارج البلاد بشكل غير قانوني قبل قرابة 80 عاما.

وقال المسؤول الإيراني: "من خلال المشاورات الدولية والمتابعات القانونية تمكنا من استلام هذه المنحوتة الأثرية القيمة من مدعي نيويورك العام".

ولفت إلى أن "القطعة الأثرية طرحت العام الماضي في مزاد في نيويورك ومن خلال تقديم الوثائق إلى نيابة نيويورك العامة، تبين أنها تعود لإيران، وقد عرضت للمزاد بشكل غير قانوني.

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وأوضح مونسيان، أنه "تم اكتشاف هذه القطعة الأثرية القيمة قبل 90 عاما في إيران، وبعد عدة سنوات تم تهريبها من البلاد لتظهر بعد ذلك في كندا ثم أمريكا، ولحسن الحظ وبعد المتابعات القانونية، من قبل الحكومة الحالية تمكنا من إعادة هذه القطعة الأثرية التاريخية القيمة".

وقد أعلن محققو هذا الملف، أن قيمة المنحوتة الحجرية تقدر بـ1.2 مليون دولار، وأنها كانت تحت تصرف شخصين يسكنان في لندن.

المصدر: فارس

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