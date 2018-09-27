 
مباشر

التحالف الدولي يعترف بقتل 1114 مدنيا في سوريا والعراق منذ 2014

أخبار العالم

التحالف الدولي يعترف بقتل 1114 مدنيا في سوريا والعراق منذ 2014
twitter.com/cjtfoir
طائرتان حربيتان تابعتان للتحالف الدولي ضد "داعش"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kuir

اعترف التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن بأنه قتل 1114 مدنيا في سوريا والعراق نتيجة عملياته هناك منذ أغسطس 2014.

إقرأ المزيد
التحالف الدولي يعترف بقتل أكثر من ألف مدني في سوريا والعراق

وأكد التحالف في تقرير شهري جديد نشر اليوم الخميس أنه "شن 30008 ضربات في الفترة ما بين أغسطس 2014 ونهاية أغسطس 2018. واستنادا إلى المعلومات المتاحة، وفقا لتقييم الفريق العملياتي المشترك فقد قتل خلال هذه الفترة 1114 مدنيا على الأقل عن غير قصد نتيجة ضربات التحالف منذ بداية عملية العزم الصلب".

وفي أغسطس الماضي، كانت 219 تقريرا حول مقتل المدنيين بغارات التحالف قيد الدراسة، ليؤكد التحالف في تقرير هذا الشهر صحة المعلومات الواردة في 8 بلاغات تحدثت عن مقتل 53 شخصا، فيما رفضت 50 بلاغا آخر.

وينظر التحالف حاليا في 310 تقارير بشأن تسببه بمقتل مدنيين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. أمريكا والصين وجها لوجه في مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة الانتشار النووي في كوريا الشمالية