الفيضان يجرف 200 شخص في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 200 شخص مصرعهم جراء الفيضانات في اثنتي عشرة ولاية وسط وجنوبي نيجيريا، والتي أدت إلى طوفان نهري النيجر وبينو.

وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إلى أن الأمطار أدت إلى فيضان نهري النيجر وبينو، ما تسبب بغمر قرى وأراض زراعية ومحاصرة عشرات الآلاف من السكان في منازلهم، فيما فر آخرون من المناطق المغمورة بالمياه.

وكانت السلطات قد أعلنت عن حلول كارثة وطنية قبل نحو عشرة أيام في ولايات كوغي ودلتا وسط البلاد وأنامبرا ونيجر في الجنوب.

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أما الأمين العام للصليب الأحمر النيجيري أبو بكر كيندي، فقد أعرب سابقا عن مخاوفه من تفشي وباء الكوليرا بعد الفيضانات.

ويوم السبت الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن الكوليرا أودت بحياة زهاء 100 شخص في نيجيريا خلال أسبوعين.

وسبق أن أطلقت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي حملة للتلقيح الجماعي ضد الكوليرا في بعض دول إفريقيا، بما فيها نيجيريا.

المصدر: وكالات