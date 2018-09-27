اجتماع عدد من قادة العالم في نيويورك لإنعاش اتفاق باريس للمناخ

اجتمع عدد من قادة بلدان العالم في نيويورك الأربعاء، سعيا منهم لبعث اتفاق باريس للمناخ وسط تراجع العديد من الدول عن التزاماتها بالاتفاق.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوفود المشاركة في فندق بلازا في نيويورك "لسنا هنا فقط للتحدث، بل لتتم محاسبتنا".

وتهدف "قمة كوكب واحد" التي أطلقها ماكرون العام الماضي إلى تسريع تنفيذ اتفاق المناخ لعام 2015.

وشارك عدد أقل من قادة العالم في "قمة كوكب واحد" هذا العام والتي نظمها البنك الدولي والأمم المتحدة.

وتمكن المشاركون من الإعلان عن إجراءات جديدة بمليارات الدولارات "لإزالة الكربون" من الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الضعيفة وتمويل الانتقال البيئي في الدول النامية وخصوصا في آسيا وإفريقيا.

هذه الالتزامات لا تمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند أقل من درجتين فوق معدلات الثورة الصناعية.

وستعقد قمة المناخ الدولية المقبلة في بولندا في ديسمبر، فيما وصلت الاجتماعات التحضيرية للقمة المقبلة إلى طريق مسدود.

ويقول الخبراء إن ارتفاع حرارة الأرض يبدو في طريقه لتجاوز ثلاث درجات بحلول 2100.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في يونيو 2017 أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق في نوفمبر 2020، وتخلى ترامب عن أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي حددها سلفه باراك أوباما بإلغاء عشرات القوانين الخاصة بالبيئة.

وألغت أستراليا، إحدى أكبر الدول المتسببة بالغازات الدفيئة للفرد، خططا لشرعنة خفض انبعاثات الكربون.

وتنص اتفاقية باريس على أن تنشئ الدول الغنية صندوقا سنويا بقيمة 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة في الرد على ارتفاع حرارة الكوكب، لكنه لم يتم جمع سوى 10 مليارات دولار فقط حتى الآن.

المصدر:"وكالات"