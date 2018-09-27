موسكو: رهان واشنطن على الحسم العسكري في أفغانستان سياسة قصيرة النظر

دعت الخارجية الروسية واشنطن إلى إعادة النظر في استراتيجية الحسم العسكري في أفغانستان وبذل جهود دبلوماسية، من أجل إطلاق الحوار بين الأفغان.

وعلقت الخارجية على مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في أفغانستان نتيجة غارات جوية ينفذها حلف الناتو هناك، قائلة في بيان لها اليوم الخميس: "نشعر بالاستياء من أن ضربات قوات الناتو "الخاطئة" أصبحت إلى حد بعيد جزءا من الواقع اليومي في ذلك البلد، دون أن يتحمل أحد المسؤولية عنها".

وأشار البيان إلى أن موسكو "تعتبر الوضع القائم ناجما عن أخطاء فادحة ارتكبتها القيادة الأمريكية في أفغانستان، ورهان البيت الأبيض الفاشل على حل مشاكل البلاد عن طريق استخدام القوة".

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ودعا البيان واشنطن لإعادة النظر في نهجها "قصير النظر" والانتقال إلى دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى إطلاق الحوار الأفغاني البيني، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين الأفغان".

يذكر أن عشرات المدنيين قتلوا وجرحوا جراء غارات قوات الناتو في مناطق مختلفة من أفغانستان خلال الأسبوع الأخير فقط.

المصدر: وكالات