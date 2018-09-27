بوروشينكو يتقمّص ترامب في ملابسه

أثارت صورة نشرها سفيتاسلاف تسيغلكو السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو السخرية في مواقع التواصل، وذلك لتقمّص الأخير ثياب نظيره الأمريكي دونلاد ترامب استجداء لدعمه.

وفي التغريدة التي نشرها تسيغلكو يظهر الرئيس الأمريكي ترامب مع عقيلته ميلانا في صورة جماعية مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو وزوجته مارينا.

ولفت انتباه المستخدمين، ظهور الرئيسين في ملابس متشابهة تماما، حيث ارتدى الرجلان نفس البدلة ونفس ربطة العنق، مما أثار تساؤل الجميع حول هوية الرئيس الذي قلّد نظيره بين الاثنين.

وأعرب معظم المستخدمين عن ثقتهم بأن بوروشينكو، تعمّد تقليد الرئيس الأمريكي في ملابسه، وكتبت مقدمة البرامج التلفزيونية الأوكرانية ناديجدا ساس: "إنه يحاول تقليد معلمه في كل شيء، لكنه لم يتقن بعد الابتسامة مثله".

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.

من جانبه كتب سفيتاسلاف تسيغلكو تحت الصورة، التعليق التالي: "حتى الملابس تؤكد وترمز لوحدة المواقف بين الشريكين الاستراتيجيين".

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لكن الكثيرين لم يوافقوا تسيغلكو رأيه وأخذوا يسخرون من رئيسه، وأكد البعض على أن الصورة مختلفة وليست أكثر من مونتاج متعمد لأن ترامب لم يلتق مع رئيس أوكرانيا في نيويورك على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالات