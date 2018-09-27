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الفاتيكان يفنّد مزاعم الخارجية الأوكرانية

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الفاتيكان يفنّد مزاعم الخارجية الأوكرانية
Sputnik Natalia Seliverstova
كاتدرائية القديس بطرس في الفاتكان
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فنّدت سفارة الفاتيكان لدى كييف ادعاء الخارجية الأوكرانية بأن الكرسي البابوي "يحترم قرار الشعب الأوكراني حول قيام كنيسة محلية موحدة" في أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان لها أمس الأربعاء إنها تجدد التأكيد على الموقف الذي سبق أن أعلنه الكرسي البابوي مرارا، والذي يعتبر مسألة إنشاء كنيسة أرثوذكسية أوكرانية محلية موحدة شأنا داخليا للكنيسة الأرثوذكسية، لم يبد الكرسي البابوي أي تقييم له سابقا ولا يعتزم فعل ذلك مستقبلا".

وكانت الخارجية الأوكرانية نشرت على موقعها الرسمي بيانا حول لقاء جمع وزير الخارجية بافيل كليمكين وأمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر، قالت فيه إن الطرفين تبادلا الآراء في مسألة منح الكنيسة الأوكرانية الاستقلالية وأن الكرسي البابوي أبدى تأييده لهذا التوجه.

وشددت في بيانها على أن "هذه العملية قد انطلقت ولا سبيل للعودة إلى الوضع القائم سابقا"، مشيرا إلى أن "دعم الكرسي البابوي وموقفه الواضح من مسألة منح الاستقلالية يمثلان خطوة هامة من أجل تعزيز الحوار بين الأديان".

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المصدر: وكالات

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